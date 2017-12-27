Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, временами пасмурно, преимущественно без осадков, местами ожидается слабый туман, юго-западный ветер будет усиливаться, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 10-14, в Баку ночью 4-6, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 до 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман. Западный ветер в отдельных местах будет сильным.

Ночью - 3-7, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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