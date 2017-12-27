В крови 18 азербайджанских спортсменов обнаружены запрещенные препараты

27 декабря 2017 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в крови 18 азербайджанских спортсменов обнаружены запрещенные вещества, сказала в среду журналистам директор Азербайджанского антидопингового агентства (АMADA) Шафаг Гусейнли.

«В течение года выявлен один случай использования запрещенных препаратов, два случая отказа от допинг-пробы, один случай добровольного признания. Были выявлены различного рода запрещенные препараты. Девять спортсменов употребляли анаболики, у троих выявлено наличие в крови гормональных и метаболических анаболиков, у двоих обнаружены диуретики и скрытые вещества, еще двое употребляли стимуляторы, и один спортсмен принимал наркотики. У одного спортсмена в крови обнаружили семь различных стероидных препаратов», - сообщила Гусейнли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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