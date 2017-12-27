В этом году в Азербайджане был проведен 471 допинг-тест - агентство

БАКУ /Trend/ - В этом году в рамках Национальной антидопинговой программы в Азербайджане был проведен 471 допинг-тест спортсменов, сказала в среду журналистам директор Национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли.

По ее словам, в этом году в гандболе и атлетике было по два положительных допинг-теста, по три - в велоспорте и бодибилдинге и один допинг-тест оказался положительным в тяжелой атлетике.

«Во время проверок кроме положительных результатов были и атипичные результаты, которые считаются сомнительными. Один такой случай был в бодибилдинге», - сказала Гусейнли.

Глава агенства отметила, что из проведенных допинг-тестов 278 были проведены в период вне соревнований, 193 – во время соревнований.

«Дополнительно были созданы биологические паспорта 12 спортсменов. Биологический паспорт спортсмена означает, что в течение года у него минимум трижды берется допинг-тест», - сказала Гусейнли.

По ее словам, вне национальной программы бывают обращения международных федераций, на основании которых агентство проводит тесты. «В целом в 2017 году было заказано 207 тестов, 167 из которых были проведены во время соревнований, 40 – в период вне соревнований. Во время шести футбольных игр было проведено 27 тестов и 21 тест – вне этих игр. Для проведения всех этих тестов потребовались 93 миссии, охватившие 471 тест, 334 спортсмена, 22 вида спорта и три паралимпийских вида спорта», - сказала Гусейнли.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 ноября 2016 года подписал указ о применении закона «О борьбе с использованием допинговых средств в спорте».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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