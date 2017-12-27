Абульфас Гараев о предстоящих задачах минкультуры и туризма

27 декабря 2017 17:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Основная задача, которая стоит перед министерством культуры и туризма Азербайджана, – обеспечить новый уровень культурных услуг в регионах, сказал министр Абульфас Гараев, выступая на коллегии по итогам 2017 года.

По его словам, в этом году в министерстве были проведены структурные изменения. «Одним из важных событий для нас также является формирование региональных управлений. Считаю, что это было своевременным решением», - сказал Гараев.

В следующем году, сказал руководитель ведомства, пройдет аттестация преподавателей музыкальных школ и школ искусств, функционирующих в системе минкультуры и туризма.

Гараев сказал, что главная цель в 2018 году - расширить возможности использования современных технологий во всех сферах и довести оказываемые услуги до уровня требований времени.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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