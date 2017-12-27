Пропавших азербайджанских альпинистов будет искать и отряд горноспасателей

БАКУ /Trend/ - К поискам пропавших альпинистов завтра планируется привлечь дополнительные силы, в том числе отряд горноспасателей Службы спасения особого риска МЧС Азербайджана, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте ведомства.

Продолжаются поиски Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниатзаде - членов Клуба экстремальных и воздушных видов спорта "Gilavar", не вернувшихся после совершенного 23 декабря похода на гору Туфандаг в селе Хыналыг Губинского района.

К их поискам уже привлечены вертолет Mи-17 авиаотряда МЧС и поисково-спасательная группа Северного регионального центра, где в связи с поисково-спасательными операциями создан штаб.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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