Завтра в Баку без осадков, ночью и утром местами слабый туман

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в четверг Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-восточный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-13, в Баку ночью ожидается 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер местами будет порывистым.

Ночью 0-5, днем 11-16 тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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