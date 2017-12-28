В Баку на основании бессрочного договора назначено 105 учителей

28 декабря 2017 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования дало согласие на назначение 105 учителей на основании бессрочного трудового договора из числа учителей, набравших необходимые баллы на проведенном конкурсе по приему учителей на 2017/2018 учебный год.

Как сообщили в четверг Trend в Управлении образования Баку, всего в общеобразовательных школах, подчиненных управлению, работают 27 740 учителей.

В общеобразовательных учреждениях, подчиненных управлению, обучаются 410 956 школьников.

В этом году в первый класс общеобразовательных школ столицы пошли 46 694 ребенка.

В 868 дошкольных группах 268 общеобразовательных учреждений, подчиненных Управлению образования, обучаются 24 129 детей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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