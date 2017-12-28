В Баку женщина в возрасте 52 лет приняла участие в экзамене

БАКУ /Trend/ - Среди участников экстерната, проводившегося для людей, не имеющих девятилетнего образования, также были люди в возрасте 30-42, и даже 52 лет, сказали Trend в Управлении образования Баку.

Как сообщили в управлении, 26-27 декабря в Баку состоялись экзамены экстерната.

В экзамене приняли участие лица, которые в предыдущие годы не завершили общего образования (девять классов) в общеобразовательных школах.

Из числа участников экзамена 15 были в возрасте 30-40 лет, 11 - 25-30 лет, 40 - 20-25 лет, 33 - от 16 до 20 лет. Одной из участниц было 52 года.

Следует отметить, что свободная форма (экстернат) обучения предназначена для лиц, которые не могут завершить общее среднее образование по разным причинам, чтобы создать условия для сдачи выпускного экзамена и получения соответствующего документа об образовании.

Те, кто преуспеет в экзаменах экстерната, получают право участвовать в выпускныхэкзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) для получения свидетельства о среднем образовании (аттестат).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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