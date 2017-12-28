Молодежь не уделяет должного внимания культуре речи - Акиф Ализаде

28 декабря 2017 19:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Раньше в университетах уделялось внимание риторике, сказал на собрании Языковой комиссии президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде.

По его словам, раньше более серьезно подходили к использованию азербайджанского языка и разговорной речи в школах.

Ализаде сказал, что молодежь не уделяет должного внимания культуре речи.

«Иногда жалуются, что ведущие разговаривают неграмотно. Единственный способ борьбы с этим – улучшение преподавания», - сказал президент НАНА.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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