На праздники погода в Азербайджане будет нестабильной

29 декабря 2017 13:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера понедельника - 1 января до второй половины 2 января установится нестабильная погода, временами будет идти дождь, в отдельных местах ожидаются ливни, сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-западный ветер местами усилится.

Температура воздуха снизится на 3-5 градуса.

В районах Азербайджана 1-2 января установится нестабильная погода, временами прогнозируется дождь, в горных и предгорных районах мокрый снег и снег, местами сильный. В отдельных местах порывистый западный ветер. Температура воздуха снизится на 3-5 градуса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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