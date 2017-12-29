Музей азербайджанского ковра в числе номинантов премии «Лучший музей Европы»

БАКУ /Trend/ - Музей азербайджанского ковра вошел в число 40 номинантов премии «Лучший музей Европы» и имеет большой шанс завоевать эту награду в 2018 году.

Об этом в пятницу сказала директор Музея азербайджанского ковра, председатель Азербайджанский национального комитета ICOM, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова.

По ее словам, впервые в истории музея в 2017 году у австрийской аукционной компании на зарубежном аукционе был приобретен уникальный «Шамахинский ковер».

Меликова отметила, что этот «Шамахинский ковер», который ранее находился в личной коллекции во Франции, является одним из самых древних экспонатов коллекции ворсовых ковров музея.

«В целом за последние два года Музей азербайджанского ковра приобрел 44 экспоната, в том числе ковры, национальную одежду, ювелирные украшения, образцы батика и вышивки, предметы, найденные во время археологических раскопок. Часть из них была куплена, другие подарены музею. Это позволило нам ежегодно обновлять свою экспозицию, увеличивать число экспонатов, стать более интересными и привлекательными для местных и иностранных туристов », - сказала Меликова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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