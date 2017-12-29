Управление кладбищами в Азербайджане передано муниципалитетам

29 декабря 2017 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты в Азербайджане будут оказывать помощь в содержании, управлении, благоустройстве, переносе кладбищ, а также организации похорон.

Это предусматривается поправками в закон «О статусе муниципалитетов», обсуждавшимися в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно изменениям в часть 2 статьи 4 закона (Программы местной социальной защиты и социального развития). муниципалитеты будут оказывать помощь в содержании, управлении, благоустройстве, переносе кладбищ, а также организации похорон.

Создание кладбищ и управление ими осуществляется в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

Поправки были вынесены на голосование и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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