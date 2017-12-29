На большинстве улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В данный момент на большинстве улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки, сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве.

Пробки наблюдаются на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), улицах Гасана Алиева (в обоих направлениях), Афияддина Джалилова, Зарифы Алиевой, проспектах Азербайджан, Бюльбюля, улице Аббасгулу Бакиханова – в направлении посольства Турции, проспекте Микаила Усейнова (в обоих направлениях), улице Самеда Вургуна – в направлении улицы Зарифы Алиевой, проспекте Азадлыг, улице 28 Мая, проспекте Хатаи, улице Истиглалият и улице Рашида Бейбутова.

В связи с создавшейся ситуацией на дорогах возникли задержки в движении автобусов.

Отметим, что подобная ситуация в столице наблюдалась и вчера.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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