Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день Нового года

31 декабря 2017 15:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 1 января ожидается преимущественно облачность, в течение дня местами дожди, в некоторых местах утром слабый туман, сообщили в воскресенье Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов страны.

Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха в Баку ночью 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 80-90 процентов.

1 января в районах Азербайджана ожидается нестабильная погода, местами дождь, в горных и предгорных районах мокрый снег, снег, в некоторых местах интенсивный. Будет дуть западный ветер, местами усиливающийся. Температура воздуха ночью 1-6, днем 8-12, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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