Информация об обнаружении одного из пропавших азербайджанских альпинистов недействительна – глава Клуба

5 января 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Информация об обнаружении одного из трех пропавших 23 декабря на территории Губинского района альпинистов, не соответствует действительности, сказал в пятницу Trend руководитель Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Зия Гасымов.

Руководитель Клуба отметил, что поиски пока не дали положительных результатов: «Поиски продолжаются. Ко мне пока еще не поступала информация о нахождении альпинистов. Сейчас я нахожусь Губинском районе, где ведутся поиски».

По словам Гасымова, сотрудники МЧС и минэкологии продолжают поиски в направлении селения Хыналыг в Губе.

Отметим, что 23 декабря альпинисты - члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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