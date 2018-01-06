Возбуждено уголовное дело в связи с пропажей азербайджанских альпинистов

6 января 2018 14:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», направившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, распространенном в субботу.

На основании информации, поступившей о пропаже 23 декабря 2017 трех членов Клуба «Гилавар», совершивших восхождение в направлении вершины «Туфандаг» на территории Национального парка «Шахдаг» - Намина Буниятова (1983), Бабура Гусейнова (1990) и Джабраилзаде Фариды (1991), 27 декабря МЧС и министерство экологии и природных ресурсов, соответствующие структуры Государственной пограничной службы приступили к поиску с привлечением вертолета.

На основании предварительных расследований было установлено, что все трое с целью восхождения на вершину «Туфандаг» приблизительно в 14:00 23 декабря прибыли из селения Хыналыг Губинского района в пропускной пункт «Хыналыг» Национального парка «Шахдаг», и далее направились к вершине, пропав при неизвестных обстоятельствах.

В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) за несоблюдение требований законодательства в сфере использования особо охраняемых природных территорий и объектов, и достаточных оснований для подозрений по неисполнению в должном порядке своих служебных обязанностей лицами, ответственными за контроль над тем, позволяла ли профессия, опыт, подготовка пропавших альпинистов совершить поход, благоприятствовали ли метеоусловия для восхождения на горную вершину, а также за выбор маршрута и за другие вопросы, связанные с мерами безопасности.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры проводит необходимые следственно-оперативные меры по уголовному делу.

Несмотря на то, что горная местность и неблагоприятные погодные условия создают определенные трудности, МЧС и министерство экологии и природных ресурсов, Государственная пограничная служба продолжают меры по интенсивному поиску пропавших.

Напомним, что 23 декабря альпинисты - члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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