Назначен новый руководитель аппарата Управления Государственного заповедника "Ичеришехер"

БАКУ /Trend/ - Риад Гасымов назначен руководителем аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», говорится в сообщении управления, распространенном во вторник. Соответствующий приказ подписан председателем правления.

Риад Гасымов в 1998 году с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Свою трудовую деятельность он начал в международных компаниях в 1997-1999 годах, в конце 1999 года был принят на государственную службу и назначен начальником отдела защиты прав владельцев ценных бумаг Государственного комитета по ценным бумагам при Президенте Азербайджана, а с 2003 года назначен директором юридического департамента комитета. В январе 2006 года Гасымов был назначен начальником юридического отдела министерства экономического развития, а в октябре 2006 года – заместителем исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании. В 2009-2010 годах он был генеральным директором Кувейтско-Азербайджанской инвестиционной компании, в 2010-2013 годах работал директором представительства компании «Turkapital Holding» в Азербайджане.

Гасымов с 2013 года являлся руководителем отдела права и международных отношений Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.