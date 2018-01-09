Назначен новый руководитель аппарата Управления Государственного заповедника "Ичеришехер"

9 января 2018 17:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Риад Гасымов назначен руководителем аппарата Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», говорится в сообщении управления, распространенном во вторник. Соответствующий приказ подписан председателем правления.

Риад Гасымов в 1998 году с отличием окончил юридический факультет Бакинского государственного университета. Свою трудовую деятельность он начал в международных компаниях в 1997-1999 годах, в конце 1999 года был принят на государственную службу и назначен начальником отдела защиты прав владельцев ценных бумаг Государственного комитета по ценным бумагам при Президенте Азербайджана, а с 2003 года назначен директором юридического департамента комитета. В январе 2006 года Гасымов был назначен начальником юридического отдела министерства экономического развития, а в октябре 2006 года – заместителем исполнительного директора Азербайджанской инвестиционной компании. В 2009-2010 годах он был генеральным директором Кувейтско-Азербайджанской инвестиционной компании, в 2010-2013 годах работал директором представительства компании «Turkapital Holding» в Азербайджане.

Гасымов с 2013 года являлся руководителем отдела права и международных отношений Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Ичери шехер отметят 25-летие Азербайджанского национального комитета İCOM
Социум 14 декабря 2017 14:49
Управление «Ичеришехер» выведено из подчинения Кабмина Азербайджана
Общество 9 декабря 2017 15:01
Девичья башня и Дворец ширваншахов в Баку удостоены премии Tripadvisor
Общество 30 июня 2017 18:37
Осенний уик-энд в Ичери Шехер (ФОТО)
Культура 14 ноября 2016 16:29
Объявлен тендер на капремонт дорог в заповеднике "Ичеришехер" в Баку
Тендеры 20 января 2015 18:02
В Ичери Шехер представлен видеофильм "Мосты надежды" (ВИДЕО-ФОТО)
Культура 19 января 2015 17:11
В Баку пройдет международный фестиваль интеллектуальных игр "Кубок Ичеришехер"
Социум 24 июля 2014 13:05
Ряд сотрудников заповедника "Ичеришехер" удостоены почетных званий и наград
Политика 16 мая 2014 18:15