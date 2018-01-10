В аптеках Азербайджана не разрешается продавать вакцины - минздрав

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в аптеках не разрешается продавать вакцины, сказала в среду Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Тагиева.

По ее словам, вакцины являются термолабильными продуктами, и с ними нужно обращаться осторожно, чтобы они сохранили свои свойства.

«Очень важны условия транспортировки вакцины от производителя до конечного потребителя. Это называется холодильной цепью. Вакцинацию принято проводить только в медицинских учреждениях. Вакцины поставляются в медучреждения с соблюдением условий режима «холодильная цепь»", - сказала Тагиева.

В некоторых странах разрешена продажа в аптеках вакцин для прививок. К примеру, в России в аптеках можно купить вакцину по рецепту врача, только для этого у покупателя должен быть термоконтейнер. В противном случае она может утратить свои свойства и испортиться.

Минздрав Украины также разрешает продажу в аптеках вакцин от гриппа в случае, если у покупателей имеются термоконтейнеры.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.