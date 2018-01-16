В Азербайджане началось финансирование пенсий за январь

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня началось финансирование трудовых пенсий за январь месяц. Средства будут перечислены на счета утром или вечером, и пенсионеры города Баку смогут получить свои пенсии, сказал Trend во вторник глава отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

По его словам, в связи с тем, что первые дни января пришлись на праздники, перечисление пенсий по городу Баку началось на несколько дней позже, то есть 16 января. На следующем этапе финансирование будет поэтапно осуществляться по районам и городам в соответствии с графиком, как и в предыдущие месяцы.

«Таким образом, финансирование пенсий будет осуществляться по районам проживания вынужденных переселенцев, городам республиканского подчинения, другим районам, по военнослужащим и лицам со специальным званием. В целом, в течение месяца выплата пенсий полностью завершится», - сказал глава отдела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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