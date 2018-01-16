В Азербайджане началось финансирование пенсий за январь

16 января 2018 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня началось финансирование трудовых пенсий за январь месяц. Средства будут перечислены на счета утром или вечером, и пенсионеры города Баку смогут получить свои пенсии, сказал Trend во вторник глава отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльман Бабаев.

По его словам, в связи с тем, что первые дни января пришлись на праздники, перечисление пенсий по городу Баку началось на несколько дней позже, то есть 16 января. На следующем этапе финансирование будет поэтапно осуществляться по районам и городам в соответствии с графиком, как и в предыдущие месяцы.

«Таким образом, финансирование пенсий будет осуществляться по районам проживания вынужденных переселенцев, городам республиканского подчинения, другим районам, по военнослужащим и лицам со специальным званием. В целом, в течение месяца выплата пенсий полностью завершится», - сказал глава отдела.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Туркменистане внесены изменения в закон о пенсионном страховании
Бизнес 28 декабря 2017 06:36
Пенсии за декабрь в Азербайджане будут выплачены до конца месяца - министр
Бизнес 20 декабря 2017 14:51
Минтруда Азербайджана будет привлекать инвалидов к программе самозанятости
Бизнес 24 ноября 2017 13:19
Азербайджан и Россия обсуждают проекты договоров о пенсионном обеспечении
Бизнес 18 ноября 2017 10:23
Успешная социально-экономическая стратегия Президента Азербайджана создала почву для развития рынка труда - министерство
Бизнес 28 июля 2017 19:19
Салим Муслимов: Пенсии в Азербайджане будут полностью выплачены до праздника Рамазан
Бизнес 20 июня 2017 12:09
Азербайджан впервые избран членом Руководящего органа Международной организации труда
Бизнес 13 июня 2017 17:30
Госслужба инспекции труда Азербайджана не проводит проверки на предприятиях частного сектора - министерство
Бизнес 8 февраля 2017 20:07
Пенсии в Узбекистане будут выплачиваться только наличными - постановление президента
Центральная Азия 3 февраля 2017 08:50
В Казахстане вырастут пособия и пенсии
Казахстан 31 января 2017 14:49
У Азербайджана и Украины большой потенциал для сотрудничества во всех направлениях соцполитики - министр (ФОТО)
Бизнес 27 января 2017 12:11
В Азербайджане пенсии за январь будут перечислены в ближайшие дни - минтруда
Общество 12 января 2017 15:42
В Казахстане в 2017 году увеличатся пенсии
Казахстан 15 декабря 2016 11:13
В Азербайджане вырастут зарплаты и пенсии
Общество 28 ноября 2016 09:38
В Баку пройдет Европейский региональный форум по соцобеспечению (ФОТО)
Бизнес 21 ноября 2016 16:47
Азербайджан представит в Вашингтоне е-систему обращения за адресной соцпомощью
Бизнес 17 ноября 2016 13:54
Салим Муслимов: Рост доходов Госфонда соцзащиты превысил 8%
Бизнес 14 октября 2016 17:16
Пенсии за сентябрь в Азербайджане выплачены раньше графика
Общество 24 сентября 2016 18:20