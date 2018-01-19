Михаил Гусман получит премию Роспечати за лучшую книгу журналиста 2017 г.

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС, известный журналист, телеведущий Михаил Гусман стал лауреатом премии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России за лучшую книгу журналиста 2017 года, сообщает Роспечать.

Как отмечается, премию Гусман получил за книгу “Формула жизни: Книга о папе и маме” (издательство “ТЕРРА”).

Ежегодно ко Дню российской печати Роспечать подводит итоги премии за лучшую книгу журналиста. Лауреаты премии Роспечати прошлых лет - известнейшие журналисты печатных СМИ, радио и телевидения: Ольга Кучкина, Галина Сапожникова, Александр Архангельский, Марина Королёва, Леонид Парфенов, Андрей Колесников, Андрей Бинев, Валерий Панюшкин, Игорь Свинаренко, Анатолий Григорьевич Лысенко, писатель Игорь Вирабов, телеведущий, писатель, драматург Андрей Максимов, государственный и общественный деятель, журналист Виталий Игнатенко.

“2017 год был особенно урожайным на замечательные книги журналистов, написанные в разнообразных жанрах - от стихов, сборников журналистских материалов разных лет, мемуаров, публицистики до художественной прозы. Из почти шестидесяти вышедших в издательствах страны книг столичных и провинциальных журналистов в шорт-лист жюри отобрало шесть книг. По результатам голосования жюри лауреатом 2017 года стал первый заместитель генерального директора ТАСС, известный журналист, телеведущий авторской программы “Формула власти” Михаил Гусман за книгу “Формула жизни: Книга о папе и маме” (издательство “ТЕРРА”)”, - говорится в сообщении.

Это не первая книга Михаила Гусмана, в этом же издательстве выходили его знаменитые интервью с руководителями зарубежных стран. Но эта новая книга поразила членов жюри своей искренностью, уникальным семейным архивным материалом. Это не только история семьи, но в первую очередь – биографии неординарных личностей, Соломона Моисеевича Гусмана и Лолы Юрьевны Барсук, двух профессоров: отца – медицины, мамы – английской филологии. Они - главные герои этой книги, которая посвящена их безупречному профессиональному служению и преданности друг другу, детям, друзьям, замечательному окружению, а также жизни в неповторимом городе Баку.

Михаил Гусман пишет: “Мне повезло: истинную любовь я видел с рождения, видел в отношении моего отца к матери и матери к отцу. Они были удивительно дополняющей друг друга парой. Настоящий высокий семейный союз. В моем понимании идеальный. Идеальный по внутренней культуре, по высочайшему градусу отношений. История - своеобразная штука. Человеческие судьбы в ней не похожи одна на другую. Я отнюдь не герой этой книги. В этом повествовании то, что я рассказываю о себе, неразрывно связано с историей моих родителей, поскольку каждый мой поступок, каждый мой прожитый день – это в чем то продолжение их жизни”.

19 января в отеле “Метрополь” состоится торжественное вручение наград журналистам Москвы. Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский вручит Михаилу Гусману Диплом лауреата за лучшую книгу журналиста 2017 года и ценный подарок.

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