Завтра в Баку будет в основном без осадков

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В некоторых местах возможен слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным западным. Температура воздуха ночью 3-6, днем - 7-11 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике временами пройдут дожди, в некоторых местах возможен слабый туман, будет дуть западный ветер. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в горных территориях 6-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, а также Дашкесан-Гядабейском районах в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Местами временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах в основном без осадков, в некоторых местах туман. В горных территориях западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла.

В Центральном Аране: Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейляганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер местами временами усилится. Температура воздуха ночью 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах в основном без осадков, утром в горах туман. Будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-6, днем 9-12 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

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