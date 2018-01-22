В Азербайджане за бродяжничество было задержано около 3 тыс. лиц

22 января 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в прошлом году около трех тысяч человек были переданы полиции за бродяжничество и попрошайничество, сказал в понедельник на оперативном совещании, посвященном итогам 2017 года и предстоящим задачам, командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования генерал-майор полиции Заур Абдуллаев.

По его словам, полиции за мелкое хулиганство передано 1166 человек, бродяжничество и попрошайничество - 2899 человек, за бытовые конфликты - 1586 человек.

"По сравнению с предыдущим периодом число выявленных преступлений и административных нарушений увеличилось на 7,7 процента", - сказал Абдуллаев.

На совещании генерал-майор полиции также отметил, что на постах и маршрутах было задержано более 30 тысяч человек.

Командир полка сказал, что личный состав достойно справился с возложенными на него обязанностями во время мероприятий республиканского и международного уровня.

"Полностью контролировалась криминогенная ситуация в районах, где служили патрульные роты, и совместно со столичной полицией были приняты необходимые меры для выявления и предотвращения преступлений и других правонарушений. В результате на постах и маршрутах было задержано 30 667 человек, в том числе за различные преступления - 821 человек, за административные правонарушения - 29 846 человек. По отношению к ним были приняты меры в соответствии с законом", - сказал командир полка.

Он добавил, из числа задержанных за противоправные действия 300 задержаны за хулиганство, 257 - за грабеж, 21 - разбой, 49 - мошенничество, 90 - за незаконный оборот наркотиков, 80 лиц находились в розыске и 24 лица совершили другие преступления.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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