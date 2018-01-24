В Азербайджане хотят получить удобрения из промотходов

БАКУ /Trend/ - Группа азербайджанских ученых проводит исследования нового технологического метода получения удобрений с использованием полезных ископаемых и промышленных отходов.

Об этом в среду на заседании президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) сказал руководитель отделения наук о земле, академик Фахраддин Гадиров, выступая с докладом о научной и научно-организационной деятельности отделения в 2017 году.

Академик сказал, что результат был протестирован в Институте почвоведения и агрохимии. В ближайшее время результат исследования будет протестирован в Парке высоких технологий НАНА.

Гадиров добавил, что были изданы ландшафтная карта Азербайджана и атлас по географии для 6-11 классов средних школ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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