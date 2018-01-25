Посольство Азербайджана выясняет наличие граждан страны на борту пропавшего в Японском море судна

25 января 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Японии выясняет наличие граждан страны в составе экипажа пропавшего в Японском море судна, сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что информация об этом будет сообщена дополнительно.

В Главном управлении МЧС России по Приморью Trend не смогли подтвердить наличие уроженцев Азербайджана на борту судна. В ведомстве отметили, что в настоящее время точный список, находящихся на борту уточняется.

Рыболовецкое судно с 21 человеком на борту не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй, сообщило ранее РИА Новости.

Как сказал РИА Новости источник в морских структурах, на пропавшем судне находились, в том числе, девять сахалинцев и один приморец. "В составе экипажа – уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", - добавил собеседник агентства.

(Автор: Ляман Зейналова)

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