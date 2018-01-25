В Азербайджане повторно рассмотрят законопроект о лицах, имеющих инвалидность

БАКУ /Trend/ - На заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в четверг обсуждался законопроект «О правах лиц, имеющих инвалидность».

Было отмечено, что законопроект состоит из восьми глав и 39 статей.

Во время обсуждения законопроекта были выдвинуты различные предложения и рекомендации. Было сказано, что общества инвалидов также должны участвовать в обсуждении проекта, затем документ должен быть рекомендован на обсуждение парламента.

Законопроект был направлен в отдел социального законодательства парламента для повторного рассмотрения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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