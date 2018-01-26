Возращенные в аптеки лекарства подлежат утилизации – минздрав Азербайджана

26 января 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Коллегия минздрава Азербайджана утвердила «Требования по производству, транспортировке и хранению лекарственных средств».

Согласно требованиям, должны быть соответствующие инструкции по хранению лекарственных средств, требующих специальных условий хранения. Если никаких указаний нет (например, холодильная цепь для транспортировки лекарственных средств), то нарушать это требование допускается только во время непродолжительной транспортировки.

Любая возвращенная продукция должна быть отделена, и об этом должна быть сделана запись. Возвращенные в аптеки лекарственные средства не должны смешиваться с другими препаратами и должны быть утилизированы. Но некоторые возвращенные препараты могут вновь поступить в продажу. Для этого после возвращения они должны содержаться в карантине и могут быть помещены рядом с другой продаваемой продукцией только после положительной оценки качества продукции назначенным ответственным лицом.

Требования относятся к фармацевтическим учреждениям, осуществляющим производство, транспортировку и хранение лекарственных средств в Азербайджане.

Требования подготовлены на основании технического отчета ВОЗ от 2003 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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