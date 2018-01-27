В Азербайджане 37 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности - Генпрокуратура

27 января 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 37 работников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности во время служебных проверок, проведенных в 2017 году. Об этом было сказано на сегодняшней расширенной коллегии с участием руководящего состава Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, республиканской Военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской АР, Бакинской городской прокуратуры, районных, городских и зональных прокуроров, посвященной обсуждению состояния работ, проведенных в 2017 году, и предстоящих задач.

Как было отмечено в ходе коллегии, из них 26 работникам прокуратуры были объявлены выговоры и строгие выговоры, один человек был понижен в должности, семеро освобождены от занимаемой должности, а три человека уволены из органов прокуратуры.

В ходе коллегии Генпрокуратура потребовала от всех своих структурных организаций и подчиненных прокуроров проявлять принципиальность в вопросах соблюдения строгой дисциплины и порядка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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