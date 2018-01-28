Задерживается авиарейс Баку – Тегеран

28 января 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании "Buta Airways", выполняющий рейс Баку-Тегеран, который должен был вылететь из Баку в 09:30 по местному времени, задерживается. Об этом в воскресенье сообщили Trend в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отмечается, что задержка рейса (9017) связана с погодными условиями в столице Ирана.

"Самолет вылетит с задержкой около 19.00 по бакинскому времени. Официальной информации в связи с задержкой других рейсов нет", - сказали в бакинском аэропорту.

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Azernews Newspaper
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