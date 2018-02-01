МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 131 факт преступлений, 34 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в четверг.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 22 человека.

На автодорогах республики за указанный период произошли два ДТП, в результате которых погиб один человек и один пострадал.

Также были установлены 18 фактов, связанных с наркотиками, и три факта по незаконному хранению боеприпасов и оружия. Задержаны 32 человека, подозреваемых в совершении преступления.

(Текст: Али Гасымов)

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