МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

1 февраля 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 131 факт преступлений, 34 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в четверг.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 22 человека.

На автодорогах республики за указанный период произошли два ДТП, в результате которых погиб один человек и один пострадал.

Также были установлены 18 фактов, связанных с наркотиками, и три факта по незаконному хранению боеприпасов и оружия. Задержаны 32 человека, подозреваемых в совершении преступления.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Научная статья преподавателя БВШН опубликована в авторитетном международном журнале
Общество 09:56
Порталу Milli.Az исполняется восемь лет
Общество 08:00
Объявлены конкурсы на соискание «Золотой медали Азербайджана имени Низами Гянджеви» и именных премий Академии наук
Общество 31 января 19:36
В Азербайджане в прошлом году новыми квартирами обеспечены более 12 тыс. вынужденных переселенцев
Общество 31 января 19:14
Фонд молодежи Азербайджана удостоен премии короля Хамада (ФОТО)
Общество 31 января 19:09
В Баку зарегистрирован факт вырубки многолетних деревьев (ФОТО)
Общество 31 января 18:12
В Азербайджане учителям с рядом заболеваний запретят работать в дошкольных учреждениях
Общество 31 января 17:43
В Азербайджане утверждены требования к фармацевтам, работающим на оптовых предприятиях
Общество 31 января 16:28
Распространение талассемии в Азербайджане связано с созданием семьи носителями этой болезни
Общество 31 января 16:15
Названо имя самого старого человека в Азербайджане
Общество 31 января 16:08
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на февраль
Общество 31 января 15:23
Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла
Общество 31 января 14:23
Услуги для пациентов Центра талассемии в Азербайджане будут бесплатными - директор
Общество 31 января 13:37
Научное руководство в образовании докторантуры в UNEC: современное состояние и пути совершенствования (ФОТО)
Общество 31 января 12:37
Petronas направит трех студентов БВШН учиться в Малайзию
Общество 31 января 10:21
В Азербайджане состоится первый тур республиканской предметной олимпиады
Общество 30 января 19:09
Фонд "Знание" к столетию БГУ проведет 100 встреч с его выпускниками (ФОТО)
Общество 30 января 19:01
В Азербайджане завтра можно будет частично наблюдать лунное затмение
Общество 30 января 17:54