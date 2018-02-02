Начался прием документов в магистратуру вузов и АН Азербайджана

2 февраля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием документов в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2018-2019 учебный год, говорится в распространенном в пятницу сообщении ГЭЦ.

Прием заявлений бакалавров ведется посредством интернета. Для участия в экзамене бакалавры со 2 по 12 февраля 2018 года должны создать "личный кабинет" на странице сайта ГЭЦ ekabinet.dim.gov.az и перевести на свой счет в "личном кабинете" сумму, необходимую для подачи заявления.

В указанные сроки бакалавры должны заполнить и подтвердить электронное заявление на странице сайта ГЭЦ http://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize

Приемный экзамен проводится в два тура тестовым способом. Первый тур пройдет 25 февраля, второй - 3 июня.

Выбор специальности для поступления в магистратуру проводится после объявления результатов оценки знаний по предметам специальности.

Прием в магистратуру на конкурсной основе проводится только на основе баллов, набранных на экзамене.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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