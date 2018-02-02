В Азербайджане задержано несколько десятков незаконных мигрантов из Индии

2 февраля 2018 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском и Бинагадинском районах Баку в результате мероприятий по пресечению незаконной миграции было задержано 89 граждан Индии, говорится в сообщении Государственной миграционной службы Азербайджана, распространенном в пятницу.

В результате расследования было установлено, что из числа иностранцев, прибывших в Азербайджан с визой, у 36 человек не было регистрации по месту жительства, у 31 – окончился срок визы, 19 человек нарушили заявленные цели пребывания в Азербайджане и один проживал не по месту регистрации.

Стало известно, что под предлогом обеспечения работой гражданин Индии Мохаммед Сакирин, 1965 года рождения, сговорившись со своими соотечественниками Алимуддином Шейхом, СК Аллараха, Патханом Джунедханом Мукимханом и гражданином Пакистана Саджидом Фразом, обманным путем организовал отправку мигрантов в Азербайджан.

В результате проведенных мероприятий организаторы нелегального канала Мохаммед Сакир, Патхан Джунедхан Мукимхан, Алимуддин Шейх были задержаны. Кроме того, другой член группы СК Аллараха по прозвищу «Мунна» был задержан 31 января в Международном аэропорту Гейдар Алиев при попытке покинуть Азербайджан и отправлен в Центр размещения незаконных мигрантов в Баку.

Члены указанной организованной группы под предлогом получения разрешения на временное проживание для работы и учебы взяли с граждан Индии сумму в размере 400-500 долларов и обещали обеспечить их легализацию в Азербайджане.

Незаконные действия указанных иностранцев доказаны, факты нашли свое подтверждение. Существующий канал незаконной миграции был полностью разоблачен.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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