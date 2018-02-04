Завтра в Баку будет без осадков

4 февраля 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами – туман, порывистый юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью ожидается 4-6, днем 10-15 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман. Порывистый юго-западный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный.

Температура воздуха ночью ожидается от 0 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-16 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза, днем – 5-10 градусов тепла.

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