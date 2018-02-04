При поддержке ОО "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева проведена просветительская акция в связи со Всемирным днём борьбы против рака

4 февраля 2018 18:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в связи со Всемирным днем борьбы против рака в центрах Службы ASAN и на территории торговых центров Гянджи и Баку проведены просветительские мероприятия, организованные Национальным центром онкологии министерства здравоохранения при поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева.

Всемирный день, посвященный широко распространенному в мире заболеванию раком, учрежден Международным союзом против рака (UICC) в 2000 году. Цель проведения этого дня - привлечение внимания мировой общественности к проблеме, путям выявления, лечения и искоренения этого заболевания.

В ходе сегодняшней акции студентами Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова и волонтерами Общественного объединения "Региональное развитие" предоставлена информация для общественности о заболевании, его профилактике, диагностике и лечении, розданы просветительские буклеты. Помимо этого, опытные онкологи ответили на все интересующие граждан вопросы, касающиеся онкологических заболеваний.

Отметим, что Национальный центр онкологии министерства здравоохранения совместно с Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева регулярно организовывают в регионах онкологическое обследование и лечение населения, проводят научно-практические конференции.

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