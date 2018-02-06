Пожар в Хатаинском районе Баку потушен (ФОТО/ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

6 февраля 2018 21:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар на "Радиозаводе" потушен, сообщает во вторник МЧС Азербайджана.

Отмечается, что сегодня, в 19:17, на горячую линию 112 министерства поступило сообщение о том, что на одном из предприятий Министерства оборонной промышленности в Баку вспыхнул пожар, в результате которого произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел на складе пиротехнических изделий, общая площадь которого составляет около 250 квадратных метров.

Пожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС Азербайджана прибыли на место происшествия в 19:20. Пожар был потушен в 20:08.

Информация о пострадавших в результате происшествия не поступала. Угрозы прилегающим территориям нет.

19:48 (GMT +4) В Хатаинском районе Баку произошел пожар.

Пожар был зарегистрирован в производственном объединении "Радиогурашдырма", известном как "Радиозавод".

На место происшествия были направлены пожарные бригады МЧС Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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