Создание современных агролесных массивов в Азербайджане сыграет важную роль в диверсификации экономики - замминистра (ФОТО)

7 февраля 2018 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние 16 лет в Азербайджане было восстановлено около 159 тысячи гектаров леса, сказал в среду заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на мероприятии, посвященном проекту мониторинга и оценки лесных ресурсов для усиления знаний о лесном фонде Азербайджана.

По словам замминистра, в отчетный период в частности было создано 52,1 тысячи гектаров новых лесополос, было посажено 106 миллионов новых деревьев.

“В целом за последние годы после работ по очистке и восстановлению аридных территорий, было проведено широкомасштабное озеленение. На территории свыше четырех тысяч гектаров было посажено более четырех миллионов деревьев, была проведена капельно-оросительная система общей протяженностью 11 тысяч километров”, - сказал Алиев.

По его словам, проекты по созданию современных агролесных массивов, реализуемые по поручению руководства страны, должны сыграть важную роль в диверсификации экономики.

“На сегодняшний день на территории свыше четырех тысяч гектаров было высажено более миллиона фруктовых деревьев. Подобные меры, наряду с защитой экологии играют большую роль в укреплении продовольственной безопасности”, - сказал замминистра.

Алиев также добавил, что в настоящее время площадь лесов в Азербайджане составляет 1,021 миллиона гектаров, из которых 261 тысяча гектаров находятся на оккупированных Арменией территориях.

(Автор: Анвар Мамедов)

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