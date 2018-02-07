В Баку реконструируется еще одна улица (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Работы по реконструкции улицы Тебриз, протянувшейся через Насиминский и Наримановский районы Баку, проводятся совместно со структурами, занимающимися прокладкой подземных коммуникаций, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Как говорится в сообщении, вместо коммуникаций, срок эксплуатации которых истек, прокладываются новые газовые и водопроводные линии, в необходимых местах они выносятся за проезжую часть дороги. Совместное проведение работ предотвратит быстрый износ дороги в будущем.

В рамках работ удален верхний слой старого асфальтобетонного покрытия на территории более 35 тысяч квадратных метров, в необходимых местах удаляется непригодный грунт, проводятся уплотнительные работы, восстанавливаются разделительные полосы и тротуары, обновляются бордюры.

По всей дороге будет реконструирована и приведена в рабочее состояние старая система дождевой канализации, в необходимых местах будет построена новая система. Также будет обновлена система освещения улицы, в восьми местах перед автобусными остановками будут созданы специальные «карманы».

После завершения укладки двухслойного асфальтобетонного покрытия будут установлены новые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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