Профессор Стамбульского университета предложил изучить академическую этику UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялся научно-практический семинар, представленный авторитетными университетами Турции и Азербайджана.

На семинаре, посвященном теме “Feyk наука и академическая этика: современные призывы и развитие новых институтов», проректор Стамбульского университета, профессор Седат Мурат затронул тему о значении академической этики в формировании общества. Говоря о получившем широкий размах в научной сфере в современную эпоху плагиате, который превратился в глобальную проблему, волнующую всю мировую науку, профессор, приведя примеры методов борьбы с плагиатом в Турции, отметил о значительной роли университетов в этом процессе. Положительно оценив предпринятые в UNEC шаги в направлении сохранения научной этики, Мурат подчеркнул о важном значении изучения этого опыта.

Учредитель университета Хазар, профессор Гамлет Исаханлы отметил о значении превращения высших учебных заведений в университеты исследовательского направления, подчеркнул о важности создания академической самостоятельности и научной среды для исследований, которые отвечали бы требованиям международных стандартов. Назвав университеты интеллектуальными центрами, Исаханлы отметил о значении привлечения к обучению сильных исследователей. Проректор университета Азербайджан, профессор Юсиф Гасымов, назвав критерии определения поддельных рынков исследования и «хищнических» журналов, рассказал о мерах по борьбе с ними. Отметив доступность большинства научных журналов со страниц интернета, услуги, представленные глобальной научной базой и библиотекой, дающие толчок научной деятельности, но в то же время создающие благодатную почву для плагиата, профессор подчеркнул о необходимости комплексного подхода научных учреждений к борьбе с плагиатом. Профессор БГУ Камиль Салимов, говоря о сохранении этических принципов в научных изданиях, рассказал о европейском опыте, подчеркнул о важности принятия в этом направлении кодекса академической этики.

Заведующий Научным отделом UNEC, профессор Захид Мамедов рассказал о предпринятых шагах в направлении превращения UNEC в университет исследовательского направления. Обратив внимание на повышение библиометрии и наукометрии в развитии современной науки, он коснулся вопроса развития науки повышения технологии и имитации индекса Хирш.

На научном семинаре прозвучали методы по борьбе с «хищническими» журналами. Наряду со знаниями, обсуждался вопрос оценки всех субъектов, производящих знания, перспективы политики, принятые государством и международными структурами в этом направлении, комплексной оценки научной деятельности и значения научной этики в формировании научного общества. Профессора предложили разработку книгу об академической этике. С целью издания книги в самые короткие сроки создана рабочая группа.

В завершении участникам были выданы сертификаты.

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