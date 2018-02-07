В день выборов президента России в посольстве в Баку откроется избирательный участок

БАКУ /Trend/ - Граждане России, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся в стране временно, могут принять участие в голосовании на выборах президента России 18 марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте посольства РФ в Азербайджане.

Отмечается, что голосование пройдет на избирательном участке №8017, расположенном по адресу: г. Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела Посольства).

"Избирательный участок будет открыт с 8:00 до 20:00 местного времени. Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт или документ его заменяющий", - отмечает посольство.

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