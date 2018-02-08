Эльчин Амирбеков: Баку может стать новой точкой назначения для всемирных выставок EXPO и вдохновить страны, никогда не принимавшие их (ФОТО) (версия 2)

8 февраля 2018 09:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для стран-членов организации состоялась презентация проекта «Baku EXPO 2025».

В презентации участвовали представители около 120 стран мира.

Презентация была проведена переговорной группой Baku EXPO 2025 совместно с постоянным представительством Азербайджана при ООН.

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев поприветствовал присутствующих и поблагодарил их за участие в презентации.

Затем помощник Первого вице-президента Азербайджана, глава рабочей группы «Baku EXPO 2025» Эльчин Амирбеков рассказал о причинах, по которым Азербайджан должен быть избран организатором выставки. Он подробно описал связь между предложенной Баку темой «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего» и Целями устойчивого развития ООН.

После презентации присутствующие посмотрели фильм о богатой истории и культуре Азербайджана, о его опыте в сфере организации международных мероприятий, о том, что страна играет роль моста между Азией и Европой, известна как центр мультикультурализма, красоте города Баку и о других преимуществах для проведения выставки.

Амирбеков отметил, что Баку, став организатором мероприятия, создаст возможность для исследования будущего общества и человечества, мобилизации для осуществления Целей устойчивого развития ООН, а также эффективного решения глобальных угроз, стоящих перед планетой.

«Баку станет новым местом, новой точкой назначения для всемирных выставок EXPO и вдохновит страны, никогда не принимавшие их. Мы ощутили чувство гордости, увидев в штаб-квартире ООН представителей многих стран», - сказал Амирбеков.

Напомним, что впервые Азербайджан с национальным павильоном участвовал во Всемирной выставке “Milan EXPO 2015”. Павильон Азербайджана на “Milan EXPO 2015” посетило свыше трех миллионов человек. На Международной ботанической выставке “Antalya EXPO 2016” в Турции национальный павильон Азербайджана также вызвал большой интерес. На международной выставке “EXPO 2017”, проведенной в Астане, Азербайджан был представлен павильоном, созданным на основе концепции «Энергетический край – энергия, перевозимая из прошлого в будущее».

Азербайджан выступил с предложением организовать выставку «Baku EXPO 2025» с 10 мая по 10 ноября. Темой выставки предложено «Развитие человеческого капитала, строительство лучшего будущего».

Отметим, что на проведение «Ехро 2025» претендуют также Екатеринбург (Россия) и Осака (Япония).

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