Конкуренция на Кубке мира в Баку будет достаточно высокой - азербайджанская гимнастка (ФОТО)

8 февраля 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конкуренция на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку будет достаточно высокой, сказала Trend в четверг азербайджанская гимнастка Юлия Иншина.

"Ожидается, что данный Кубок мира будет весьма представительным, поэтому конкуренция ожидается высокой. Но мы ставим цель выйти в финалы и бороться за медали", - сказала Иншина.

Гимнастка отметила, что приступила к тренировкам недавно и пока находится не в лучшей форме.

"К тренировкам приступила недавно, поэтому пока не довольна своей формой. Кроме того, беспокоят боли в спине. Надеюсь, что в скором времени выйду на необходимый уровень и за оставшийся месяц буду развивать программу", - сказала гимнастка, подчеркнув, что будет выступать в опорном прыжке и на гимнастическом бревне.

С 15 по 18 марта Национальная арена гимнастики в Баку в третий раз примет Кубок мира FIG по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие 163 гимнаста из 27 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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