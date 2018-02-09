Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева туризм превратился в ведущую сферу экономики Азербайджана - ассоциация

БАКУ /Trend/ - Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева туризм превратился в ведущую сферу экономики Азербайджана.

Об этом в пятницу во время выступления на заседании Ассоциации туризма Азербайджана сказал ее председатель Нахид Багиров.

"До сих пор мы чувствовали поддержку Президентом Азербайджана всех проектов и программ, которые были реализованы нами в области развития туризма, и я уверен, что так будет и впредь. Мы всегда готовы поддержать нашего Президента. Сфера туризма в Азербайджане по-прежнему имеет большой потенциал для развития. Невозможно выявить и реализовать этот потенциал без поддержки правительства. Поэтому мы призываем вас принять активное участие в президентских выборах», - сказал Багиров.

По его словам, в Азербайджане создана вся необходимая инфраструктура для развития туризма.

«Министерство культуры и туризма разработало новый законопроект «О туризме» в целях совершенствования правовой базы развития индустрии туризма. В настоящее время законопроект находится на этапе согласования с соответствующими структурами. Кроме того, в Азербайджане разработана стратегия развития туризма на 2016-2025 годы», - сказал председатель ассоциации.

Багиров отметил, что открытие железных дорог Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Иран даст толчок развитию массового туризма.

«В Азербайджане большое значение придается подготовке кадров в сфере туризма. Ассоциация туризма Азербайджана, принимая во внимание потребность в гидах, открыла Бакинское экскурсионное бюро. В то же время разрабатываются новые маршруты и темы экскурсий. В республике утверждена стратегическая дорожная карта по туризму. Согласно дорожной карте, Азербайджан должен достичь своих целей к 2020 году и стать ведущей туристической страной в мире. В повышении туристической привлекательности нашей страны необходимо отметить важность указа об упрощении процедуры выдачи электронных виз и создании визовой системы ASAN, подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 1 июня 2016 года», - сказал Багиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.