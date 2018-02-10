За минувший год зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 5,7%

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, число наемных работников в экономике Азербайджана на первое января 2018 года составило 1521,3 тысячи человек, из них 880,1 тысячи в государственном, 641, 2 тысячи - в негосударственном секторах.

21,9 процента из них были заняты в сфере образования, 19, 2 процента - сферах торговли, ремонта транспортных средств, 12,9 процента - в промышленности, 8,6 процента - сферах социальных услуг и здравоохранения, 7,1 процента - государственного управления и охраны, 6,6 процента - строительства, 4,6 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,4 процента - заняты научной и технической деятельностью, 3,2 процента - в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6 процента - финансовой и страховой сфере, 10,9 процента заняты в других сферах экономики.

Согласно предварительным данным за 2017 год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 5,7 процента по сравнению с 2016 годом и достигла 528,2 маната. Повысилась среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, сферах научно-технической деятельности, информации и связи, строительной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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