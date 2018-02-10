За минувший год зарплата наемных работников в Азербайджане увеличилась на 5,7%

10 февраля 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, число наемных работников в экономике Азербайджана на первое января 2018 года составило 1521,3 тысячи человек, из них 880,1 тысячи в государственном, 641, 2 тысячи - в негосударственном секторах.

21,9 процента из них были заняты в сфере образования, 19, 2 процента - сферах торговли, ремонта транспортных средств, 12,9 процента - в промышленности, 8,6 процента - сферах социальных услуг и здравоохранения, 7,1 процента - государственного управления и охраны, 6,6 процента - строительства, 4,6 процента - транспорта и складского хозяйства, 3,4 процента - заняты научной и технической деятельностью, 3,2 процента - в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6 процента - финансовой и страховой сфере, 10,9 процента заняты в других сферах экономики.

Согласно предварительным данным за 2017 год, среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике Азербайджана увеличилась на 5,7 процента по сравнению с 2016 годом и достигла 528,2 маната. Повысилась среднемесячная номинальная заработная плата в горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой сферах, сферах научно-технической деятельности, информации и связи, строительной сфере.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан добился больших успехов во внешней политике - турецкий депутат
Политика 10 февраля 17:20
Чехия приглашает азербайджанские компании инвестировать в ряд промышленных сфер (Эксклюзив)
Бизнес 10 февраля 08:02
Ингушетия хочет экспортировать питьевую воду в Катар через Азербайджан
Бизнес 10 февраля 03:26
В Турции открылся памятник жертвам Ходжалинского геноцида (ФОТО, ВИДЕО)
Нагорно-карабахский конфликт 10 февраля 01:17
В Азербайджане предлагается внести изменения в закон о пищевой продукции
Общество 9 февраля 20:25
В тяжелые времена Азербайджан выбрал путь толерантности и миролюбия - News Blaze
Политика 9 февраля 19:28
Патрик Брахнер пронес флаг Азербайджана на открытии Олимпийских игр в Пхенчхане
Общество 9 февраля 17:53
Южный газовый коридор служит интересам, как Азербайджана, так и ЕС - Могерини
Бизнес 9 февраля 17:04
Азербайджан приветствует решение EIB о выделении кредита для TAP – глава МИД
Энергетика 9 февраля 16:23
Посол России в Армении сделал заявление по Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 9 февраля 15:54
Секретарь Ватикана по связям с иностранными государствами посетит Азербайджан
Политика 9 февраля 15:47
Азербайджан и ЕС ведут интенсивные консультации по новому соглашению о партнерстве - Мамедъяров
Бизнес 9 февраля 15:42
Резолюции СБ ООН должны выполняться всеми государствами-членами - Мамедъяров
Нагорно-карабахский конфликт 9 февраля 15:28
Авиационное соглашение с ЕС позволит еще больше развивать сферу туризма в Азербайджане - Мамедъяров
Бизнес 9 февраля 14:39
Переговоры по новому соглашению ЕС-Азербайджан завершатся скоро - Могерини
Политика 9 февраля 14:25
Азербайджан и Казахстан могут удвоить объемы товарооборота - эксперт
Бизнес 9 февраля 12:48
На оккупированных территориях Азербайджана умер от болезни армянский военнослужащий
Нагорно-карабахский конфликт 9 февраля 11:18
Еврокомиссар: Южный газовый коридор поможет покрыть возрастающую потребность Европы на газ
Энергетика 9 февраля 11:05