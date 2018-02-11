Обнародован прогноз погоды на первый рабочий день недели

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, временами пасмурной, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами возможны дожди, туман, днем преимущественно без осадков. Умеренный южный вечер вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью 2-5, днем 7-10 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике местами возможны осадки, снег. Возможен восточный ветер. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, а также Дашкесан-Гядабейском районах ожидается снег, днем в основном без осадков. Местами туман. Возможен восточный ветер. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков. Однако вечером и ночью местами возможен дождь, туман. Возможен временами усиливающийся восточный ветер. Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.

В Белоканском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в основном без осадков. Однако вечером и ночью возможен дождь. Местами туман. Возможен усиливающийся в горных районах восточный ветер. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах местами дожди, днем в основном без осадков. Местами туман. Возможен временами усиливающийся восточный ветер. Температура воздуха ночью 1-6, днем 9-14 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах вечером и ночью ожидается дождь, в горах туман. Возможен восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-6 тепла, днем 9-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.

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