МИД: Выясняется гражданство азербайджанца, находившегося на борту потерпевшего крушение самолета в России

11 февраля 2018 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Выясняется гражданство азербайджанца, находившегося на борту потерпевшего крушение самолета в России. Об этом Trend в воскресенье сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Совместно с соответствующими государственными структурами выясняется является ли гражданином Азербайджана Намиг Гахраманов, находившийся на борту потерпевшего крушение пассажирского самолета в России. Будет дана дополнительная информация", - сказал Гаджиев.

Отметим, что в воскресенье пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Как сообщает ТАСС, в результате крушения выживших нет.

(Автор: Али Гасымов)

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