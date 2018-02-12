Наука не стоит на месте: как в турецкой клинике лечат рак простаты у мужчин

Качество лечения такого серьезного заболевания, как рак простаты, - это вопрос жизни и смерти, поэтому выбор клиники становится одним из самых серьезных решений в жизни пациента. Не секрет, что многие онкобольные предпочитают лечение за рубежом. Этому способствуют высочайшая квалификация врачей, улучшенные условия лечения, первоклассное оборудование и - как результат - истории успеха выздоровевших. В последнее время все чаще в этом плане к себе привлекает внимание Турция, клиники которой могут похвастаться высоким качеством лечения по достаточно невысоким в сравнении с другими европейскими странами ценам.

Фокальная терапия поможет локализовано удалить рак простаты у мужчин, не затрагивая здоровые органы, находящиеся вокруг. ВФУ (высокоплотный фокальный ультразвук) пагубно воздействует на раковые клетки, после их обнаружения с помощью интеллектуальной техники биопсии и МРТ. Пациент может выписываться домой в тот же день после проведения неинвазивной операции. Хотя такой метод не подходит для всех случаев рака простаты, он обладает высокой эффективностью и наименьшими побочными эффектами, по сравнению с другими современными методами.

Пациенты из разных уголков мира выбирают Турцию для лечения, и они предпочитают Acıbadem. В дополнение ко всем больницам в группе, которые соответствуют мировым стандартам, она также характеризуется центрами здоровья. Турецкие врачи Acıbadem предложили способ лечения онкологических больных с помощью так называемой фокальной терапии. Этот подход позволяет использовать спасать или продлить жизнь пациентов. Рак простаты - наиболее распространенный рак органов у мужчин. Сегодня существуют два основных метода лечения такого заболевания: удаление всей простаты хирургическим путем или её лечение лучевой терапией. Оба метода эффективны, но они могут привести к сексуальной дисфункции, недержанию мочи, и некоторым кишечным проблемам у пациента. Основная цель лечения рака простаты - очистить от болезни пациента, и не нанести вред качеству жизни пациента.

С помощью недавно разработанного метода «Фокальная терапия» обрабатываются только больные участки простатита, и защищаются здоровые части органа.

Обычным преимуществом фокальной терапии является практикуемый ВФУ (высокоплотный фокальный ультразвук), который разрушает раковые клетки избыточным нагревом. При анализе медикаментозных данных, ВФУ представляет собой метод фокальной терапии с наибольшей практикой применения.

Раковую область, локализация которой четко определяется с помощью интеллектуальной техники биопсии, после маркировки, с помощью МРТ, можно уничтожить полуавтоматически. Процедура длится 1-2 часа, и выполняется без какого-либо проникновения в тело. При постоянном наблюдении, после терапии, подтверждается, что эффективное лечение проводилось в желаемой области. В этот же день пациент может вернуться домой.

Фокальная терапия не подходит полностью для всех пациентов с раком простаты. При выборе подходящего пациента важно выяснить, насколько рак агрессивен, сколько очагов и в какой части простаты локализовано. Такая терапия, также, очень эффективна для пациентов, ранее получавших лучевую терапию, но страдающих рецидивирующим раком простаты. При применении у отобранных пациентов, фокальная терапия дает многообещающие результаты лечения рака. Что касается отсутствия побочных эффектов, она превосходит все другие методы лечения и самый современный подход к лечению, защищающий качество жизни мужчин.

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