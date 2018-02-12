Ягуб Махмудов: Исследования доказали, что до 1918 г. на Кавказе никогда не было армянского государства

12 февраля 2018 21:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исследования, проведенные Институтом истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доказали, что до 1918 года на Южном Кавказе никогда не было армянского государства.

Об этом в понедельник сказал Trend директор института Ягуб Махмудов.

По его словам, фундаментальное исследование «Иреванское ханство: Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана», являющееся общим трудом ученых-историков, переведено на русский, английский, румынский, итальянский, испанский и арабские языки и распространено в странах мира. В ближайшее время на турецком и немецком языках будет издана книга «Иреванское ханство».

Махмудов сказал, что выступление Президента Ильхама Алиева на VI съезде партии "Ени Азербайджан" опиралось на исторические факты, историческую реальность. «Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли», - сказал Президент.

Директор института отметил, что армяне по всему миру проводят пропаганду, утверждая, что якобы они самый древний народ этого региона, якобы азербайджанский народ был сюда переселен. "Заявляю еще раз, что армяне - переселенцы на азиатский континент. То, что армяне были переселены, подтверждают источники и отец истории Геродот. Геродот подтверждает, что армяне – потомки фригийцев, переселившиеся к озеру Ван с Балканского полуострова», - сказал ученый.

По его словам, армяне – не аборигены Южного Кавказа, они были переселены на эти земли царской Россией из Османской империи и Ирана.

«У нас имеются тысячи архивных документов о переселении армян. Принятое 29 мая 1918 года под международным давлением решение Национального совета АДР о передаче Иревана армянам было ошибочным решением. За это решение проголосовали 16 членов Национального совета из 28. Первого июня депутаты от Иревана Мирхидаят Сеидов, Багир Рзаев, Нариманбек Нариманбеков заявили протест, указав, что это незаконное решение», - сказал Махмудов.

По его словам, документы доказывают, что, согласно Батумским переговорам и договорам (11 мая – 4 июня 1918 года), армянская сторона при передаче ей Иревана и прилегающих азербайджанских земель взяла на себя следующие обязательства: «Правительство Армянской республики взяло на себя обязательство по мобилизации всех сил для вывода за короткое время из Баку армянских вооруженных сил. Армянская сторона обязалась прекратить массовую резню, учиненную армянскими вооруженными соединениями в азербайджанских уездах против мусульман. Правительство Армении также обязалось обеспечить права мусульман на свободное вероисповедание, получать образование на родном языке в Иреване и на других территориях создаваемого армянского государства. По договоренности, достигнутой во время Батумских переговоров, армяне должны были отказаться от территориальных претензий к Азербайджану», - сказал Махмудов.

Однако когда армяне добились своих целей, они в одностороннем порядке нарушили все взятые на себя обязательства, продолжили захватническую политику, добавил ученый.

«Тем самым соответствующие пункты Батумского договора и решение Национального совета АДР от 29 мая 1918 года утратили свою юридическую силу. Поэтому решение Национального совета АДР должно быть пересмотрено и историческое право азербайджанского народа на Иреван и прилегающие земли должно быть восстановлено», - сказал руководитель института.

Махмудов отметил, что созданное 29 мая 1918 года на азербайджанской земле площадью в девять тысяч квадратных километров Армянское государство в различные периоды при непосредственной помощи Москвы довело площадь своей территории до 29,743 тысячи квадратных километров.

Директор института подчеркнул, что территория современной Армении - это земли Иреванского ханства, являвшегося азербайджанским государством.

«В 2016-2017 годах Институт истории издал многочисленные труды об истории Иреванского ханства, в которых описано, как разрушался город Иреван – центр древней азербайджанской культуры. В начале ХХ века на территории Иреванский губернии насчитывалось 310 мечетей, сегодня же на территории Армении частично уцелевшей остается всего одна мечеть – Голубая мечеть. Азербайджанский солдат должен знать, что земля под ногами совершающих провокации армян – азербайджанская земля. Враг никогда не может победить азербайджанцев на азербайджанской земле. Те, кто сегодня управляет Армянским государством, должны в корне изменить свой политический курс. Нас невозможно победить, сидя в нашем историческом городе Иреван», - сказал Махмудов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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