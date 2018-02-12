В Азербайджане арестованы члены преступной группы, занимающейся организацией незаконной миграции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестованы иностранные граждане, в организованну группу, занимающейся организацией незаконной миграции, говорится в понедельник в совместном сообщении Государственной миграционной службы и Генпрокарутары Азербайджана.

В результате мероприятий по пресечению незаконной миграции, проведенных Государственной миграционной службой с 29 января по первое февраля 2018 года собранные материалы по факту доставления в качестве туристов и размещения в Баку под предлогом обеспечения работой 89 граждан Индии, а также выявления их незаконного проживания на территории Азербайджана, несмотря на истекший срок визы, были направлены в Генеральную прокуратуру для вынесения правовой оценки.

В рамках уголовного дела был проведен осмотр и обыск в квартирах, где проживали мигранты, а также в квартирах, в которых жили организаторы незаконной миграции. Был произведен допрос и другие неотложные следственные действия, изъяты важные для дела документы.

В результате предварительных следственных действий было установлено, что гражданин Индии Мохаммед Шакир и другие, дав ложное обещание об обеспечении работой граждан Индии, организовали их приезд и размещение в Азербайджан, и с целью легализации их пребывания в Азербайджане взяли с каждого по 400-800 долларов США.

В рамках уголовного дела возникли обоснованные подозрения в том, что гражданин Пакистана Саджид Фраз, граждане Индии Мохаммед Шакир, Алимуддин Шейх, СК Аллархан в составе организованной группы занимались организацией незаконной миграции и присвоением чужого имущества в крупном размере путем мошенничества, в связи с этим они были привлечены в качестве обвиняемых лиц по соответствующим статьям Уголовного кодекса и решением суда был избрана мера пресечения в виде ареста.

Граждане Индии, подвергнувшиеся преступным действиям обвиняемых лиц, признаны в качестве пострадавших. Кроме того полностью обеспечено право обвиняемых и пострадавших на получение правовой помощи, пользования услугами переводчика, а также другие права, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством Азербайджана, им представлены необходимое продовольствие, одежда и медицинское обслуживание.

В ближайшее время будет обеспечено депортация нелегальных мигрантов в страну, гражданами которой они являются.

Посредством Министерства иностранных дел .Азербайджана посольство Индии было проинформировано о лицах, нарушивших миграционное законодательство.

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