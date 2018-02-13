При спонсорстве Фонда молодежи реализован проект студента БВШН (ФОТО)

13 февраля 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) реализован проект «Развитие алгоритмического мышления» одного из победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, студента четвертого курса вуза Аяза Самедли, обучающегося по специальности «Инженер по автоматизации процессов».

На мероприятии по случаю завершения проекта присутствовали старший преподаватель кафедры «Инженерия автоматизация процессов» Сулейман Сулейманзаде и старший преподаватель кафедры, руководитель лаборатории «Интернет вещей» Аббас Алили, а также студенты БВШН и других национальных вузов, принимавших участие в его осуществлении.

Автор проекта Аяз Самедли выступил с подробной информацией о его целях, ходе реализации и итогах. В рамках проекта, который начался 11 декабря прошлого года, рассказал он, было организовано 10 учебных курсов, слушателями которых стали 28 человек – учащихся шести ведущих вузов страны и лицея имени академика Зарифы Алиевой. Главной задачей тренинга было повысить уровень знаний студентов об алгоритмах и структурах данных с целью подготовить их к успешному участию в олимпиадах по программированию. Тестирование знаний участников проекта до и после тренингов были проведены на сайте e-olymp.com, который дает возможность пользователям самим проверить уровень своей подготовки. В ходе проекта студенты также приняли участие в конкурсе на лучшее знание алгоритмов и структур данных.

Выступившие на встрече преподаватели БВШН пожелали студентам новых успехов. Говоря о важности организованных для них тренингов, участники проекта рассказали о том, как они намерены применять в дальнейшем полученные знания и навыки в области программирования. В заключение им были вручены сертификаты об участии в проекте, а победителям конкурса – памятные подарки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Проректор Бакинской Высшей школы нефти награжден медалью «Терегги»
Общество 5 февраля 13:48
Petronas направит трех студентов БВШН учиться в Малайзию
Общество 31 января 10:21
В Бакинской Высшей Школе Нефти представлена программа стажировки BP
Общество 4 декабря 2017 10:31
Китайская компания CMIG будет сотрудничать с Бакинской Высшей школой нефти
Общество 24 ноября 2017 13:39
Бакинская Высшая школа нефти и Университет Хериота-Ватта продлевают сотрудничество до 2021 года
Общество 23 ноября 2017 14:59
Бакинская Высшая школа нефти и Институт исследований нефти Египта подписали меморандум (ФОТО)
Общество 14 ноября 2017 13:31
Региональный руководитель компании Halliburton в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 13 ноября 2017 15:29
Президентский стипендиат Бакинской Высшей школы нефти: «Я знал, что сделал верный выбор»
Общество 8 ноября 2017 10:26
В Бакинской Высшей школе нефти прошла встреча с президентом SPE Дарси Спеди
Общество 6 ноября 2017 09:50
В Баку прошел Региональный студенческий саммит Общества инженеров нефтегазовой промышленности
Общество 3 ноября 2017 12:49
Президент компании Statoil Azerbaijan побывал в Бакинской Высшей школе нефти
Общество 31 октября 2017 11:21
Расширяется сотрудничество Бакинской Высшей Школы Нефти и итальянской компании Maire Tecnimont Group
Общество 25 октября 2017 13:14
Рекорд года и специальность года
Общество 23 октября 2017 10:44
В Бакинской Высшей школе нефти отметили День независимости
Общество 18 октября 2017 19:07
Ректор Бакинской Высшей школы нефти встретился с Президентскими стипендиатами
Общество 17 октября 2017 10:19
Бакинская Высшая школа нефти налаживает сотрудничество с Полтавским национальным техническим университетом
Общество 13 октября 2017 11:28
Пять студентов Бакинской Высшей школы нефти продолжат учебу в Греции
Общество 12 октября 2017 12:57
Обсуждены перспективы развития сотрудничества БВШН с университетами Греции
Общество 10 октября 2017 14:38