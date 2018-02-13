Азербайджанские ученые должны более активно привлекаться к научно-исследовательским работам- Акиф Ализаде

13 февраля 2018 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ученые, добившиеся значительных научных успехов, должны более активно привлекаться к научно-исследовательским работам, процессам подготовки научных кадров в Азербайджане.

Соответствующие поручения президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде во вторник дал руководителям соответствующих научных отделений НАНА.

Академик отметил, что для совершенства учебников и учебных пособий и для того, чтобы научные знания в необходимой форме получили место в учебной литературе и в будущем крайне важна деятельность ученых и специалистов Академии в этом направлении.

Ализаде сказал, что Академия активно работает в направлении интеграции науки и образования и как показатель этого, 16 базовых кафедр различных университетов действуют в институтах НАНА. Отметил, что в настоящее время студенты высших учебных заведений на высоком уровне получают практические знания в организованных в научных учреждениях Академии центрах повышения квалификации. Президент НАНА дал поручения в будущем увеличить количество базовых кафедр в научных учреждениях и создать нормативно-правовую базу касательно их деятельности.

Глава НАНА сказал, что в прошлом году группе ученых, добившихся высоких научных достижений, было дано научное звание "Профессор НАНА".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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