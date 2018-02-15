БВШН будет готовить специалистов по информационной безопасности

15 февраля 2018 10:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня, наряду со стремительным развитием информационных технологий и облегчением доступа к информации, растет и число незаконных вмешательств в эту область, что делает проблему защиты информации одной из первостепенных задач для государства, общества и граждан. Вопросы обеспечения информационной безопасности имеют большое значение и для Азербайджана, где развиваются и внедряются быстрыми темпами современные информационно-коммуникационные технологии и создаются передовые оптико-волоконные системы передачи данных. В этой связи растет потребность и в профессиональных специалистах в области информационной безопасности, которые могут эффективно бороться с киберпреступностью и хакерскими атаками, защищая от них информационно-коммуникационные системы, технологии и ресурсы.

Принимая во внимание эти задачи, Бакинская высшая школа нефти (БВШН) планирует начать подготовку специалистов по информационной безопасности. Сейчас в вузе уже предпринимаются административные и организационные меры для приема первых студентов. Обучение будущих специалистов будет вестись в соответствии с современными стандартами, а их квалификация – полностью отвечать требованиям, которые сегодня предъявляются на рынке труда профессионалам в области защиты информации.

В настоящее время Бакинская высшая школа нефти готовит квалифицированных специалистов – инженеров-нефтяников, инженеров-химиков и инженеров по автоматизации процессов.

Образовательные программы вуза разработаны на основе учебных курсов ведущих университетов мира, а все занятия ведутся на английском языке опытными азербайджанскими и зарубежными преподавателями с использованием новейших технологических достижений.

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